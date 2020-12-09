Beypazarı'nda AK Parti ve MHP ilçe başkanları bir araya geldi - Son Dakika

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, MHP Nallıhan İlçe Başkanı İlker Oymaağaç ve AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz bir araya geldi.

Oymaağaç, MHP Beypazarı İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçelere yönelik çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı kapsamında her iki parti ilçe başkanlarının bir araya gelmesi ve istişarelerde bulunmalarının yerinde bir karar olduğunu aktaran Oymaağaç, şunları kaydetti:

"MHP Beypazarı İlçe Başkanı Sayın Erdoğan Orhan Bey'in ev sahipliğinde bir araya geldik. Gerçekten çok verimli bir görüşme oldu. AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz Bey'e ve MHP Beypazarı İlçe Başkanımız Sayın Erdoğan Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum."