Beypazarı'nda alıç üretimi - Son Dakika

Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen alıç, 4 liradan satılıyor.

Yukarı Kertil Mahallesinde alıç ticareti gerçekleştiren Fahri Bilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün çevresinden topladığı alıçları pazara getirerek satışa sunduğunu söyledi.

Alıçların soğuğu gördükçe kızıllaştığını belirten Bilen, insan sağlığı açısından da faydalı olan meyveye her geçen gün daha fazla talep olduğunu belirtti.

Bilen, Beypazarı'na gelen yerli ve yabancı turistlerin gezerken yemek için aldığı alıçların iplere dizilmiş halinin 4 TL'den alıcı bulduğunu kaydetti.