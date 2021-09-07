Beypazarı'nda anız yangını söndürüldü - Son Dakika

Köylüleri, sürekli anız yangınlarına karşı uyardıklarını belirten Aslan, "Anız yakılmasını tavsiye etmiyoruz. Bu konuda jandarma ekipleri de sürekli uyarıda bulunuyorlar." dedi.

Mahalle Muhtarı Nevzat Aslan, anız yangınının kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler tarafından söndürüldüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri, yakındaki tavuk tesisine sıçramadan kontrol altına almayı başardı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dikmen Mahallesi Aşağıbayır mevkisinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüdü.

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