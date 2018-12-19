Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Anne ve Kızı Evde Ölü Bulundu

Beypazarı'nda Anne ve Kızı Evde Ölü Bulundu

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir anne ile kızı evlerinde ölü bulundu.

Beypazarı'nda Anne ve Kızı Evde Ölü Bulundu, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir anne ile kızı evlerinde ölü bulundu.

Uruş Mahallesi'ndeki evlerinde ikamet eden Emine Çelikarslan (85) ve kızı Hatice Çelikarslan'dan (60) bir süredir haber alamayan komşuları durumu aile yakınlarına bildirdi.

Eve gelen aile fertleri, anneyi odada, kızını ise banyoda ölü buldu.

Cenazeler, jandarma ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ancak kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:53 Kaynak: AA

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