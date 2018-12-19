Beypazarı'nda Anne ve Kızı Evde Ölü Bulundu
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir anne ile kızı evlerinde ölü bulundu.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde, bir anne ile kızı evlerinde ölü bulundu. Uruş
Mahallesi'ndeki evlerinde ikamet eden Emine Çelikarslan (85) ve kızı Hatice
Çelikarslan'dan (60) bir süredir haber alamayan komşuları durumu aile yakınlarına bildirdi.
Eve gelen aile fertleri, anneyi odada, kızını ise banyoda ölü buldu.
Cenazeler, jandarma ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Bu arada, anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ancak kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:53 Kaynak: AA
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