Beypazarı'nda arpa hasadı başladı - Son Dakika

Beypazarı'nda arpa hasadı başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arpa hasadı başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arpa hasadı başladı.

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Çantırlı Mahallesi çiftçilerinden Emrullah Ünlü, yaptığı açıklamada, hasattan ve dönüm başına verimden memnun olduklarını söyledi.

Arpada verimin dönüm başına 250-300 kilogram olduğunu belirten Ünlü, "Bu yıl çok yağmurlu gitti. Buna da şükür. Hasadını yaptığım arpayı, hayvanlarım için hazırlıyorum. Kışın yem olarak veriyorum. Satan köylülerimiz oluyor ama ben satmayı düşünmüyorum." dedi.

Mahalle Muhtarı Fikret Yıldız da yağmurlardan sonra toprağın kurumasının hemen ardından hasada başladıklarını anlattı.

Aşırı yağışlar ve dolunun ürünün zarar görmediğini dile getiren Yıldız, "Arpaların birazını satacağız, birazını da kışın hayvanlarımıza yedirmek için ayıracağız." diye konuştu.

Beypazarı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:10 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Beypazarı'nda arpa hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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