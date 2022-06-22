Beypazarı'nda arpa hasadı başladı

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede arpa hasadının başladığını bildirdi.

Ateş, ilçe genelinde sağanak ve dolu nedeniyle bu yıl hububatın zarar gördüğünü söyledi.

Ateş, "İlçede arpa hasadı başladı ama verim düşük. Buna da şükürler olsun. Biz, her zaman çiftçimize TARSİM sigortası yaptırmalarını öneriyoruz. Sigorta yaptıranların hasarı karşılanıyor. Bazı çiftçilerimiz ÇKS'den kaynaklanan sorunlardan dolayı sigorta yaptıramıyor." dedi.