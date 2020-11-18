Beypazarı'nda asfaltlama çalışmaları - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde ekiplerin asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başören, Köst, Doğanyurt, Dağşeyhler, Nuhhoca, Aşağıgüney, Yukarıgüney, Yıldız ve Dudaş mahalle yollarının asfaltlandığı belirtildi.

Başören Mahallesi'ne kadar olan 10 kilometrelik alanın da asfaltlandığı aktarılan açıklamada, "Buradan itibaren de diğer köy yolları dökme asfaltla kaplandı. Halen Keltepe bölgesinde yol yapım, genişletme çalışmaları iş makinaları tarafından sürdürülüyor. Bazı alanlardaki aksaklık ve düzenlemeler sonrasında grup yolu tamamen asfaltla kaplanarak mahallelerin hizmetine sunulacak." ifadeleri kullanıldı.