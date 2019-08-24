Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda atış müsabakası düzenleniyor
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Beypazarı'nda atış müsabakası düzenleniyor

1 saat önce

Beypazarı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanlığınca, ödüllü atış müsabakası düzenleneceği bildirildi.

Beypazarı'nda atış müsabakası düzenleniyor, System.String[]

Beypazarı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanlığınca, ödüllü atış müsabakası düzenleneceği bildirildi.

Kulüp Başkanı Ramazan Punarcıoğlu, yaptığı açıklamada, Avcılar ve Atıcılar Kulübü olarak, 8 Eylül'de geniş kapsamlı atış müsabakası düzenleyeceklerini söyledi.

Çeşitli kategorilerde düzenlenecek müsabakalarda, yarışmalar da yapılacağını belirten Punarcıoğlu, "Tek kurşun, trap, kurşun 3 atış, havalı ve ateşli silahlar atış müsabakası ile çeşitli kategorilerde düzenleyeceğiz. Her kategorinin ilk üçüne ödül verilecek. Ayrıca, yarışmada dereceye girenlere de çeşitli ödüller vereceğiz." diye konuştu.

Atış müsabakalarını beş yıldır düzenlediklerine değinen Punarcıoğlu, şunları kaydetti:

"Avcılar ve Atıcılar Kulübü olarak düzenlediğimiz yarışmalara, birçok bölgeden avcılarımız ve atıcılarımız katılıyor. Renkli görüntülere sahne oluyor. Avcılar ve atıcılar arasında da güzel bir kaynaşma sağlıyoruz. İlçemizde 6-7-8 Eylül'de, belediye tarafından festival düzenlenecek. Bizde, düzenlediğimiz atış müsabakasıyla festivale renk katacağız."

Beypazarı, Avcılar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:22 Kaynak: AA
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