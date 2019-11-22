Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı
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Beypazarı ilçesinde atlı polisler göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:14 Kaynak: AA
Beypazarı ilçesinde atlı polisler göreve başladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki atlı birlikte görev yapan dört polis, Bankalar Caddesi, Hanlar Önü Meydanı ve Milli Egemenlik Caddesi'nde görev yaptı.
Atlı polisleri gören yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, atlı polislerin ilçede ilgi gördüğünü söyledi.
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