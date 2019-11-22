Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı
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Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde atlı polisler göreve başladı.

Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı, System.String[]

Beypazarı ilçesinde atlı polisler göreve başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki atlı birlikte görev yapan dört polis, Bankalar Caddesi, Hanlar Önü Meydanı ve Milli Egemenlik Caddesi'nde görev yaptı.


Atlı polisleri gören yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, atlı polislerin ilçede ilgi gördüğünü söyledi.

Milli Egemenlik Caddesi, Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:14 Kaynak: AA
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