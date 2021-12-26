Beypazarı'nda avcı denetimi - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği ekipleri, avcılara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, ilk olarak sabah erken saatlerde Köşebökü mevkisi ve Sarıyar Baraj Gölü civarında denetimde bulundu.

Daha sonra farklı bölgelerde de denetimlerini sürdüren ekipler, avcı belgesi ve tüfek ruhsatı gibi belgeleri kontrol etti.

Açık sahalarda avlanma yapılması uyarısında bulunan ekipler, kaçak ya da gece avı yapanlara karşı denetimlerin süreceğini belirtti.