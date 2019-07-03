Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda baba ve oğlu kuyuda ölü bulundu
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Beypazarı'nda baba ve oğlu kuyuda ölü bulundu

49 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir baba ve oğlu, kazdıkları kuyuda ölü bulundu.

Beypazarı'nda baba ve oğlu kuyuda ölü bulundu, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir baba ve oğlu, kazdıkları kuyuda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet T. ve oğlu Abdullah T'nin cesedi Üreğil Mahallesi'nin Avdan Yaylası'nda yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuda bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarılan baba ve oğlunun cesedi otopsi için Beypazarı Devlet Hastanesine gönderildi.
Baba ve oğlunun kuyuda gazdan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.
Soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:00 Kaynak: AA
Beypazarı, Ankara, Güncel
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