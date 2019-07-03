Beypazarı'nda baba ve oğlu kuyuda ölü bulundu
49 dakika önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir baba ve oğlu, kazdıkları kuyuda ölü bulundu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:00 Kaynak: AA
'nın Beypazarı
ilçesinde bir baba ve oğlu, kazdıkları kuyuda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet T. ve oğlu Abdullah T'nin cesedi Üreğil Mahallesi'nin Avdan
Yaylası'nda yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuda bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarılan baba ve oğlunun cesedi otopsi için Beypazarı Devlet Hastanesine gönderildi.
Baba ve oğlunun kuyuda gazdan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.
Soruşturma sürüyor.
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