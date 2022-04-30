Beypazarı'nda bağ evi ile bir araç yandı - Son Dakika
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Beypazarı'nda bağ evi ile bir araç yandı

30.04.2022 13:19
Beypazarı'nda bağ evi ile bir araç yandı

Beypazarı ilçesinde iki ayrı yangında bir bağ evi ile bir araç kullanılamaz hale geldi.

Beypazarı ilçesinde iki ayrı yangında bir bağ evi ile bir araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilağaç Mahallesi'nde Recep Cengiz'e ait bağ evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesinde ise İlyas Bayındır'a ait park halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın nedeniyle araç büyük zarar gördü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda bağ evi ile bir araç yandı - Son Dakika


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