Beypazarı'nda bağ evi yandı - Son Dakika
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Beypazarı'nda bağ evi yandı

30.04.2022 11:07
Beypazarı'nda bağ evi yandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı. Çıkan yangında bağ evinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Başören Mahallesi Bağözü mevkisinde bulunan Ahmet Cengiz'e ait olduğu öğrenilen bağ evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline 2 itfaiye ve 1 ambulans aracı sevk edildi. Beypazarı İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda bağ evi söndürüldü. Yangının sulamada kullanılan jenaratörden çıktığı tespit edildi.

Çıkan yangında bağ evi yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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Ahmet Cengiz, Beypazarı, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beypazarı'nda bağ evi yandı - Son Dakika


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