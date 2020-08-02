Beypazarı'nda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi mekanları ve konaklarıyla ünlü ilçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle geçen bayram tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayan yoğunlukta mesai yapan zabıta ekipleri, ilçenin gezilip görülecek yerlerinin yanı sıra mağaralarıyla dikkati çeken İnözü Vadisi hakkında ziyaretçilere bilgilendirmede bulunuyor.

Tatil süresince ilçeye şu ana kadar 12 bine yakın ziyaretçinin geldiği bildirildi.