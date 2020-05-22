Beypazarı'nda bayramlık baklavalar hazır - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçeye özgü 79 katlı baklavalar ve sarım burmalar hazırlandı.

Zafer Mahallesi sakinlerinden 83 yaşındaki Müyesser Tanrıseven, Beypazarı denilince akla 79 katlı baklavanın ve sarım burmanın geldiğini söyledi.

Ramazan Bayramı için az da olsa baklava ve sarım burma açtığını dile getiren Tanrıseven, şunları kaydetti:

"Bu bayram el öpme olmayacak ama biz yine de gelenek ve göreneklerimizi, anamızdan ne gürdüysek onu sürdürmede kararlıyız. Fazla olmamak kaydıyla küçük tepsilere baklava ve sarım burma yaptık. Bu gelenek asırlardır Beypazarı'nda süre gelen bir gelenektir. Olmazsa olmazlardan. Özenerek açarız yufkaları, cevizini de döşememizin ardından, yağı da ilave edilerek fırında pişirilir. Ardından eve geldiğinde tatlı şerbeti ilave edilerek, misafirlere sunulmak üzere hazır hale getiririz."

Tatlı imalatçısı Hasan Kasap da "Tatlılarımızın kilosunu 25 liradan satıyoruz. İsteyene evine kadar tatlı gönderiyoruz. Müşteri sadece bana 3-10 kg arasında bir seçim yaparak siparişini vermesi yeterli oluyor." dedi.