Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Akkaya, Akkaya Küme evler, Dibecik Mahallesi'ndeki mücavir alanlara, Güneyce Mahallesine, Hırkatepe ve Sekli mahallelerine elektik verilemeyecek.

Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda elektrik kesintisi - Son Dakika

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