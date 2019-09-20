Beypazarı'nda belediye bahçesinden öğrencilere destek
1 saat önce
Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kurduğu bahçede yetiştirilen meyve ve sebzelerin ilçedeki aşevi ile yatılı öğrencilere gönderildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kurduğu bahçede yetiştirilen meyve ve sebzelerin ilçedeki aşevi ile yatılı öğrencilere gönderildiği belirtildi.
Belediyeden yapılan açıklamada Kuyucak Mahallesinde kurulu 120 dönümlük bahçede üretilen sebzelerle meyvelerin Beypazarı Yatılı Hafızlık Kuran Kursu yemekhanesi ile Beypazarı Aşevi'ne teslim edildiği kaydedildi.
Senet davasında Mansur Yavaş hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı talebi reddedildi Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yeni bir şirket kuruyor! Okuldan kaçmak için cama çıkan öğrenci 3'üncü kattan aşağı düştü Son Dakika: Yargı paketinde önemli gelişme! AK Parti metni istişare için MHP'ye sundu