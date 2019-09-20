Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda belediye bahçesinden öğrencilere destek
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Beypazarı'nda belediye bahçesinden öğrencilere destek

1 saat önce

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kurduğu bahçede yetiştirilen meyve ve sebzelerin ilçedeki aşevi ile yatılı öğrencilere gönderildiği belirtildi.

Beypazarı'nda belediye bahçesinden öğrencilere destek, System.String[]

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kurduğu bahçede yetiştirilen meyve ve sebzelerin ilçedeki aşevi ile yatılı öğrencilere gönderildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada Kuyucak Mahallesinde kurulu 120 dönümlük bahçede üretilen sebzelerle meyvelerin Beypazarı Yatılı Hafızlık Kuran Kursu yemekhanesi ile Beypazarı Aşevi'ne teslim edildiği kaydedildi.

Kuran-ı Kerim, Beypazarı, Kuyucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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