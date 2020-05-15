Beypazarı'nda berber, kuaför ve güzellik salonlarında hijyen denetimi - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine tekrar başlayan berber, kuaför ile güzellik salonları zabıtalar tarafından denetlendi.

Faaliyetlerine başlayan randevulu sistemle başlayan berber ve güzellik merkezleri Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenirken, denetimlerini yapan ekipler yüz koruyucu siperlik dağıttı.

Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mutlu, İçişleri Bakanlığı Genelgesinin ardından 11 Mayıs itibariyle, randevulu müşteri kabulüne başladıklarını söyledi.

Mutlu, Kendilerine yüz koruyucu maske dağıtan Zabıta müdürlüğüne de teşekkürlerini iletti.