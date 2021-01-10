Beypazarı'nda bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kurtuluş Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

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Şiddetli sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'un da arasında bulunduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı