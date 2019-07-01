Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda biçerdöver denetimleri
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Beypazarı'nda biçerdöver denetimleri

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla ekipler, biçerdöver kontrollerine başladı.

Beypazarı'nda biçerdöver denetimleri, System.String[]
Beypazarı ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla ekipler, biçerdöver kontrollerine başladı.
İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde 360 bin dekar alanda buğday ve arpa ekili olduğunu belirtti. Hasadın başlamasıyla biçerdöver kontrollerine başladıklarını kaydetti. Ekici, "Eğer dene kaybı biçim anında yüzde 2'nin üzerinde olursa buna müdahale ediyoruz ve sürücüsü hakkında cezai işlem uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.
Ekici, çiftçilerin ekiplere yardımcı olması gerektiğini belirterek, ihtiyaç halinde biçerdöverlere mutlaka bakım yaptırılması gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:05 Kaynak: AA
Beypazarı, Güncel
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