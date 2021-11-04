Araçta bulunan P.D. ve C.Y. gözaltına alındı.

Araçta ruhsatsız tabanca ile aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine ilçeye gelen bir araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir araçta arama yapan polis, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda bir araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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