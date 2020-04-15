Beypazarı'nda bir esnaf

Beypazarı ilçesinde fırın işletmecisi Cengiz Yıldırım, "askıda ekmek" uygulamasını başlattı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, koronavirüs süreci ve yaklaşan ramazan dolayısıyla bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Uygulama kapsamında askıda poşette ekmekler olacağını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ramazandaki uygulamamızda pide ve ekmek olacak. Çarşıya çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine ekmeklerini de götüreceğiz. Osmanlı döneminde de ekmek ihtiyacı olan insanların ihtiyacının karşılanması amacıyla fırınlarda 'askıda ekmek' geleneği 'sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek' düşüncesiyle uygulanırmış. Vatandaşlarımız da bu uygulamaya 1 ekmek alıp 2 ekmek parası ödeyerek katkı ve destek sağlayabilirler."