Mahalle muhtarı Mustafa Ayanoğlu , yangının diğer evlere sıçramaması için mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarında itfaiyeye yardım ettiğini belirtti.

Alınan bilgiye göre, Üreğil Mahallesi'nde Ali Tiftik'e ait evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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