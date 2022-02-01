Beypazarı'nda "Bir Gönül Elçisi Olmak, Koruyucu Ailelik" bilgilendirme semineri - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce "Bir Gönül Elçisi Olmak, Koruyucu Ailelik" konulu seminer düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki seminere, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bahar Yiğittekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, şube müdürü Rahmi Çalışkan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Akıncı, okul müdürleri, muhtarlar ve bazı aileler katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürü Emre Mutluoğlu, kimler koruyucu aile olabilir, koruyucu aile olabilmenin kriterleri nelerdir, koruma ihtiyacı olan çocuklara sunulan hizmetler, koruyucu aile modelleri, hangi çocuklar evlat edinilebilir gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Mutluoğlu, şunları kaydetti:

"Koruyucu aile hizmeti kurum ve Bakanlık olarak önemsediğimiz bir hizmet. Devlet koruması altındaki her çocuğun aile odaklı hizmetten faydalanmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda ve bu alanda, tanıtım, farkındalık artırıcı çalışmalar yapıyoruz. Beypazarı'nda yaptığımız bu toplantının amacı da hem hizmeti tanıtmak hem de devlet koruması altında bulunan çocuklarımızın hayatına dokunulmasına vesile olmak, amacımız bu."