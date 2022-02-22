Beypazarı'nda BM desteği ile yemek pişirme eğitimi verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda BM desteği ile yemek pişirme eğitimi verilecek

22.02.2022 19:37
Beypazarı'nda BM desteği ile yemek pişirme eğitimi verilecek

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Birleşmiş Milletlerin maddi desteğiyle yemek pişirme eğitimi verilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Birleşmiş Milletlerin maddi desteğiyle yemek pişirme eğitimi verilecek.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada, " Türkiye'deki Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkçe Dil Eğitimi ve Mesleki Eğitimlere Erişiminin Artırılması Projesi" kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda endüstriyel mutfak kurulum çalışmaları hızlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, projenin Beypazarı, Çubuk ve Polatlı ilçelerinde hayata geçirileceğini belirtti.

Beypazarı'nda bugüne kadar 500 dolayında kurs açtıklarını ve 9 bine yakın kursiyere eğitimler verdiklerini dile getiren Göbütoğlu, endüstriyel mutfağın tamamlanmasının ardından burada yemek pişirilmesi konusunda uygulamalı eğitimlerin verileceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak

milli eğitim bakanlığı, Beypazarı, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda BM desteği ile yemek pişirme eğitimi verilecek - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:23 Husumetli olduğu çiftle markette karşılaştı, kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 1 yaralı
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 19:43:57. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda BM desteği ile yemek pişirme eğitimi verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement