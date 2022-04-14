Beypazarı'nda bozkır bitki topluluklarının korunması bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda bozkır bitki topluluklarının korunması bilgilendirme toplantısı

14.04.2022 14:42
Beypazarı'nda bozkır bitki topluluklarının korunması bilgilendirme toplantısı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bozkır bitki topluluklarının korunması bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bozkır bitki topluluklarının korunması bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneğince yürütülen, Fransa Büyükelçiliği tarafından desteklenen "Jipsofit bitkilerin korunması için halkın katılımı projesi" kapsamında Beypazarı Kaymakamlığı toplantı salonunda toplantı düzenlendi.

Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, yerel idareciler, öğretmenler ve muhtarların katıldığı toplantıda, proje danışmanı Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu, ekosistem bütünlüğü içinde endemik ve nadir bitki topluluklarının yayılış alanları, sorunlar ve çözümler konusunda sunum yaptı.

Aydoğdu, Beypazarı'nın gelecekte su sıkıntısı çekmemesi için doğal olarak yayılan gevenler, kekikler gibi bitki topluluklarının korunmasının çok acil olduğunu söyledi.

Özellikle otlatma baskısı, tarla açmalar ve yanlış ağaçlandırma yöntemlerinin bozkırda yayılış gösteren bitki topluluklarına büyük zarar verdiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Az miktarda yağış alan İç Anadolu'nun bozkır bitki topluluklarını koruyarak su kaynakları korunduğu gibi bu şekilde sağlıklı gıda güvenliliği de sağlanabilir. Bozkır bitki toplulukları çok büyük insan baskısı altındadır. Özellikle otlatma konusunda planlama yapılması gerekir. Bitkilerin çiçeklenme döneminde hayvan üreticilerinin desteklenmesi gerekir. Böylece alanlara baskı azaltılacaktır. Bu alanlarda yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerinin ise kesinlikle doğal bitki toplumlarına zarar vermeden yapılması önemli."

Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği Başkanı Serap Kantarlı, bozkır bitki topluluklarının korunması amacıyla bundan sonrasında Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan'da gerçekleştirecekleri toplantılarının ardından hazırlayacakları sorunlar ve çözüm önerileri raporunu Beypazarı'nda düzenleyecekleri çalıştayda tartışarak bozkırın geleceğini korumaya yönelik hayata geçirilebilecek eylemleri ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

Beypazarı, Fransa, Ankara, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda bozkır bitki topluluklarının korunması bilgilendirme toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
14:16 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:11 Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!
14:10 Dün garson kızları çekmişlerdi bugün sahildeki bikinili kadınları görüntülediler: Pakistanlı sapık yakalandı
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:49:59. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda bozkır bitki topluluklarının korunması bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement