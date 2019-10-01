Beypazarı'nda buğday ekimi başladı

Beypazarı ilçesinde sonbaharın gelmesiyle güzlük (buğday) ekimi başladı.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ekimler dolayısıyla çiftçileri uyardı.

Tarlanın çok iyi bir şekilde ekime hazır hale getirilmesi gerektiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Tohumların, bilindiği gibi önceden hazırlanması gerekir. Tohumların mutlaka çalkaktan geçirilmesi gerekiyor, içindeki farklı ot ve çavdar tohumlarının ayıklanması için. Ekim yapılırken dönüm başına atılacak tohum miktarı, gübre miktarı belli, bunu çiftçimiz biliyor. Biz, bir kez daha hatırlatmada bulunuyoruz."