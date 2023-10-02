Beypazarı'nda Cami Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 1 TL Ücretini Vermeyen Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

Beypazarı'nda Cami Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 1 TL Ücretini Vermeyen Kişi Ağır Yaralandı

Beypazarı\'nda Cami Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 1 TL Ücretini Vermeyen Kişi Ağır Yaralandı
Son Güncelleme: 02.10.2023 18:06

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Sultan Alaaddin Camisi'nde cami tuvaleti görevlisi olan Hakan G., 1 TL ücretini vermeyen Ali B. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından Ali B. hastaneye kaldırılırken, Hakan G. ise gözaltına alındı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesindeki cami tuvalet görevlisi Hakan G. (31), 1 TL ücretini vermeyen Ali B.'yi (25) göğsünde bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caminin tuvaletinde görevli Hakan G., 1 TL ücreti vermeyen Ali B. ile tartıştı. Bu sırada Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Beypazarı, Cami, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beypazarı'nda Cami Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 1 TL Ücretini Vermeyen Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda Cami Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 1 TL Ücretini Vermeyen Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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