Beypazarı'nda camiler ramazana hazırlandı - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi, ramazan dolayısıyla ilçedeki tüm cami ve mescitlerin temizliği ve dezenfektesini yaptı.

Ramazan ayı girmeden ilçede bulunan camilere yönelik temizlik çalışması başlatan Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, halıları halı yıkama makineleri ve deterjanlı sularla temizledi.

Beypazarı Belediye başkanı Tuncer Kaplan, vatandaşların sağlıklı ve huzur ortamında bir ramazan geçirmeleri için titiz bir çalışma yürüttüklerini ve her ne kadar camilerde teravih namazı kılınmasa da vakit namazlarının kılındığı ibadethanelerde temizlik ile dezenfekte çalışmasında bulunduklarını söyledi.

Özellikle ramazanda ibadethanelerin temizliğine ve dezenfekte edilmesine önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Kaplan, "Vatandaşlarımızın daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için camilerin temizliğini yaptık." dedi.

İlçe Müftülüğü de ramazan öncesinde belediyenin başlattığı bu çalışmadan oldukça memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Müftülük yetkilileri, ilçe merkezinde yaklaşık 45'e yakın ibadethanenin ramazan ayına hazır hele getirildiğini kaydetti.