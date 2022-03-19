Beypazarı'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

19.03.2022 12:35
Beypazarı'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi, sinema filmi gösterimi ve doğa yürüyüşü düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi, sinema filmi gösterimi ve doğa yürüyüşü düzenlendi.

Namık Kemal Ortaokulu'nda başlayan etkinlikle, öğrenciler müzik dinletisi yaptı.

Ardından Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kültür ve Kongre merkezinde "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmi, şehit aileleriyle izlendi.

Şehitler için doğa yürüyüşü

Etkinliğin devamında ise İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından şehitlere ithaf edilen doğa yürüyüşü düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, yaptığı açıklamada, doğa yürüyüşünün 10 kilometrelik bir parkurda gerçekleştiğini kaydetti.

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Çanakkale, Beypazarı, Hisarcık, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


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