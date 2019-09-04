Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda çiftçi ve yatırımcılara desteklemeler anlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Beypazarı'nda çiftçi ve yatırımcılara desteklemeler anlatıldı

4 saat önce

Beypazarı'nda çiftçi ve yatırımcılar, kırsal kalkınma be ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunda bilgilendirildi.

Beypazarı'nda çiftçi ve yatırımcılara desteklemeler anlatıldı, System.String[]

Beypazarı'nda çiftçi ve yatırımcılar, kırsal kalkınma be ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunda bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ticaret Odası Salonunda düzenlenen Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi bilgilendirme toplantısında, yatırımcılar ve çiftçilere, ekonomik yatırımlar, nelere ne kadar destek sağladığı ve başvurunun ne zaman sona ereceği konusunda sorular sorarak bilgileler verildi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, toplantının gayet verimli bir toplantı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ve yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda çiftçi ve yatırımcı katıldı.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz
Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:32:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda çiftçi ve yatırımcılara desteklemeler anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]