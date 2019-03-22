Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Çiftçilere Sulama Eğitimi

Beypazarı'nda Çiftçilere Sulama Eğitimi

40 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki çiftçilere sulama eğitiminin verileceği bildirildi.

Beypazarı'nda Çiftçilere Sulama Eğitimi, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki çiftçilere sulama eğitiminin verileceği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilinçli ve tasarruflu sulama kapsamında ilçedeki çiftçilere "Basınçlı sulama sistemleri" ve "Etkin ve verimli sulama sistemleri" eğitimleri verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, eğitimin son derece önemli olduğunu belirtti.

Suyun tasarruflu şekilde kullanılması gerektiğini aktaran Ekici, "Beypazarı'nda havuç başta olmak üzere, yeşil soğan, ıspanak ve marul suyla yetiştirilmektedir. Bu ürünleri çoğaltabiliriz. Bu nedenle suyun daha tasarruflu kullanılması gerekiyor. Damla sulama yöntemlerinin benimsenmesi doğru olacaktır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Ankara, Beypazarı, Güncel
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