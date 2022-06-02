Beypazarı'nda çıkan tartışmada dede, oğul ve torun silahla yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan tartışmada aynı aileden 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, teslim oldu.

Alınan bilgiye göre A.T, arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan İ.A. (79), oğlu H.H.A. ve torunu E.A. ile Oymağaç Mahallesi Kır mevkisinde karşılaştı.

Çıkan tartışmanın ardından A.T, aracından aldığı tabancayla ateş ederek İ.A, H.H.A. ve E.A'yı yaraladı. Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi de geçirdiği belirlenen yaralılardan H.H.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Şüpheli A.T. ise olayın ardından Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.