Beypazarı'nda çıkan yangında 2 ahşap ev kül oldu - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde çıkan yangında iki ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Eski Karaşar mahallesinde elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında Doğanlar mevkisi, yayla yolu üzerinde bulunan Halil İmren ile Ayşe Evren'e ait evler tamamen yandı.

Mahalle muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, ev sahiplerinin kısa bir süre önce Ankara'ya gittiğini, evlerde kimsenin bulunmadığını, evlerin ahşap yapısından dolayı tamamen yandığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.