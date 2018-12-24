Beypazarı'nda Cinayet ve İntihar
29 dakika önce İlandır
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi kendini asarak intihar etti.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi kendini asarak intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Dudaş Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin K. (75), eşi Feride K'yi evlerinde bıçaklayarak öldürdü.
Hüseyin K, daha sonra kendini samanlıkta iple tavana asarak intihar etti.
Çiftin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Cesetlerin otopsi için Ankara Adli Tıp
Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:15 Kaynak: AA
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