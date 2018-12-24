Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Cinayet ve İntihar

Beypazarı'nda Cinayet ve İntihar

29 dakika önce İlandır

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi kendini asarak intihar etti.

Beypazarı'nda Cinayet ve İntihar, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi kendini asarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Dudaş Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin K. (75), eşi Feride K'yi evlerinde bıçaklayarak öldürdü.

Hüseyin K, daha sonra kendini samanlıkta iple tavana asarak intihar etti.

Çiftin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesetlerin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:15 Kaynak: AA

Ankara, Beypazarı, Güncel
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