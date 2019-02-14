Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Cinsel İstismar" Semineri

Beypazarı'nda "Cinsel İstismar" Semineri

45 dakika önce

Beypazarı Cumhuriyet başsavcılığınca "Cinsel istismar" semineri verildi.

Beypazarı'nda
Beypazarı Cumhuriyet başsavcılığınca "Cinsel istismar" semineri verildi.

RAM Merkezi Toplantı Salonunda verilen seminere, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin, İlçe Milli Eğitim müdürü Hürrem Dursun ve rehber öğretmenler katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Yapar, önemli bir konu hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin'de, cinsel istismara uğrayan çocuklarda, belirgin halde cinsel istismarın nedenlerinin anlaşılması üzerine vakit geçirmeden savcılıklara haber verilmesinin doğru olacağını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:33 Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Başsavcı, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP'li İsme Sert Yanıt: Kendisine Dönecektir

Eski Sevgilisi Tarafından Kaçırılan Kadın Öğretmen, Müge Anlı Sayesinde Bulundu CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 22:18:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Cinsel İstismar" Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]