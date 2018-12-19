Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Çocuk Zabıtalar İş Başında

Beypazarı'nda Çocuk Zabıtalar İş Başında

3 saat önce

Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen çocuk zabıta uygulamasıyla öğrenciler, zabıta üniforması giyip denetim yaptı.

Beypazarı'nda Çocuk Zabıtalar İş Başında, System.String[]
Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen çocuk zabıta uygulamasıyla öğrenciler, zabıta üniforması giyip denetim yaptı.

İlçede hayata geçirilen uygulama kapsamında 20 fazla minik zabıtaya ilk olarak Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Halkevi Toplantı Salonu'nda eğitim verildi.

Seminerde çocuklara hem zabıtanın hem de çocuk zabıtanın görevleri anlatıldı.

Eğitimin ardından Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy ve İlçe Jandarma Komutanı Şeref Kutu'yu ziyaret eden minik zabıtalar, daha sonra pazar denetimi yaptı.

Minik zabıta komiseri Gökçen Değirmenci, denetimlerde eksikliklerini gördükleri pazarcıları uyardıklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:21 Kaynak: AA

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