Beypazarı'nda Çocuk Zabıtalar İş Başında
3 saat önce
Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen çocuk zabıta uygulamasıyla öğrenciler, zabıta üniforması giyip denetim yaptı.
Beypazarı
ilçesinde hayata geçirilen çocuk zabıta uygulamasıyla öğrenciler, zabıta üniforması giyip denetim yaptı.
İlçede hayata geçirilen uygulama kapsamında 20 fazla minik zabıtaya ilk olarak Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri tarafından Halkevi Toplantı Salonu'nda eğitim verildi.
Seminerde çocuklara hem zabıtanın hem de çocuk zabıtanın görevleri anlatıldı.
Eğitimin ardından Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy
ve İlçe Jandarma
Komutanı Şeref Kutu'yu ziyaret eden minik zabıtalar, daha sonra pazar denetimi yaptı.
Minik zabıta komiseri Gökçen
Değirmenci, denetimlerde eksikliklerini gördükleri pazarcıları uyardıklarını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:21 Kaynak: AA
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