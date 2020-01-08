Beypazarı'nda çocukları ısıtan kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda çocukları ısıtan kampanya - Son Dakika

Beypazarı'nda çocukları ısıtan kampanya

6 saat önce

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünün başlattığı "Gönül Köprüsü" Kampanyası kapsamında 400 birinci sınıf öğrencisine kışlık şapka ve atkı dağıtımı yapıldı.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünün başlattığı "Gönül Köprüsü" Kampanyası kapsamında 400 birinci sınıf öğrencisine kışlık şapka ve atkı dağıtımı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerlerinin çocuklar için ördükleri şapka ve atkıların ikinci etap dağıtımı Gazipaşa İlkokulunda yapıldı.

Dağıtım törenine, Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, HEM Müdür Yardımcısı Hüseyin Kaplan, Okul Müdürü Sercan Akliman katıldı.

Birinci sınıf öğrencilerine atkı ve şapkaların dağıtıldığı törende, bugüne kadar kampanya ile 400 öğrenciye ulaşıldığı kaydedildi.

Beypazarı'nda çocukları ısıtan kampanya

Beypazarı, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu
Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
21:38 Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
21:36 Libya'nın Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
21:35 FLAŞ - Son Dakika
21:35 METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANDI - Son Dakika
21:35 FLAŞ - Son Dakika
21:33 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 21:41:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beypazarı'nda çocukları ısıtan kampanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]