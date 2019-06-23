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Beypazarı'nda "Dağşeyhler Mevlidi Şerifi ve Pilav Günü" etkinliği

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geleneksel "Dağşeyhler Mevlidi Şerifi ve Pilav Günü" etkinliği düzenlendi.

Beypazarı'nda
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geleneksel "Dağşeyhler Mevlidi Şerifi ve Pilav Günü" etkinliği düzenlendi.
Dağşeyhler mahallesi çayırlık mevkisindeki etkinlikte mevlidi şerif okundu, kurbanlar kesildi.
Öğle namazından sonra yapılan duaların ardından kesilen kurbanlıkların eti pişirilen pilavla katılanlara dağıtıldı.
Dağşeyhler Mahallesi Muhtarı Mehmet Koçak, yaptığı açıklamada, atalarından kalma bir geleneği sürdürdüklerini belirterek "Burada bir kaynaşma sağlıyoruz. Köylülerimizin birbirlerini tanımalarını sağlıyoruz. Pilav gününde yüzlerce insanımız, köylümüz bir araya gelerek, çayır kırında mevlit okunarak ardından pilav ikramında bulunuyoruz." dedi.
Etkinliğe katılan vatandaşlar da bu güzel geleneği yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Mahalledeki türbe ziyaretinin ardından vatandaşlar kent dışından gelen tanıdık ve akrabalarıyla eski ilkokulun bahçesinde sohbet edip hasret giderdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:08 Kaynak: AA
Ankara, Beypazarı, Kültür Sanat
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