Beypazarı'nda denetim yapan jandarmadan sürücü ve yolculara lokum ikramı - Son Dakika
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Beypazarı'nda denetim yapan jandarmadan sürücü ve yolculara lokum ikramı

02.05.2022 20:44

Beypazarı'nda denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücü ve yolculara lokum ikram etti.

Beypazarı'nda denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücü ve yolculara lokum ikram etti.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri Ramazan Bayramı'nda denetimlerini sürdürüyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla, sürücülere lokum ikramında bulunan Jandarma, kemerli bayramlar dileğinde bulunarak, vatandaşları kemer takmaları, kullanmaları yönünde, bayramlarını lokum ikram ederek kutlarken, "kemer takılması yönünde tavsiyelerde bulunurken, kemeri takılı olanlara da teşekkürlerini bildirerek hayırlı yolculukla ve hayırlı bayramlar dileklerinde bulunuyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı, sıklaştırılmış denetimlerin Bayram süresince sürdürüleceğini ve sürücülere öncelikli olarak kemer takmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, hayırlı yolculuklar ve hayırlı bayramlar dileğinde bulunuyor.

İsmail Uluışık adlı bir sürücü de Jandarmanın lokumlu uygulamasını çok beğendiklerini, hele jandarmanın sürücülere davranış biçimi, kendilerinin tabiriyle tam10 numara olduğunu söyledi.

Özellikle Lokum ikramının ardından kemerlerin takılması, takılı olanlara teşekkür etmeleri sürücü olarak kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten İsmail Uluışık, "gerçekten çok güzel bir uygulama. Bizleri uyarıyor. Bundan daha önemli bir durum olur mu, kemerin ölümlü kazalarda, öneminin çok olduğu bize bildiriliyor. Allah razı olsun. Onlara da biz sürücüler, hayırlı görevler diliyoruz" dedi.

Beypazarı'nda denetim yapan jandarmadan sürücü ve yolculara lokum ikramı
Beypazarı'nda denetim yapan jandarmadan sürücü ve yolculara lokum ikramı
Beypazarı'nda denetim yapan jandarmadan sürücü ve yolculara lokum ikramı
Beypazarı'nda denetim yapan jandarmadan sürücü ve yolculara lokum ikramı

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Beypazarı, Hisarcık, Jandarma, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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