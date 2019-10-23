Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda depodan hırsızlık
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda depodan hırsızlık

Beypazarı'nda depodan hırsızlık

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beypazarı'nda depodan hırsızlık, System.String[]

Beypazarı ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hacıkara Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler bir depoda bulunan elektrikli ev aletleri ve cami temizliğinde kullanılan temizlik malzemelerini alarak kayıplara karıştı.

Sabah depoya gelen belediye çalışanları deponun kapılarının açık olduğunu ve eşyaların olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Depoya 3 kişinin girdiğini tespit eden ekipler, kısa sürede 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, çalınan eşyalar da belediye görevlilerine teslim edildi.

Beypazarı, Polis, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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