Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Destansı Türküler ve Marşlar" Konseri

Beypazarı'nda "Destansı Türküler ve Marşlar" Konseri

1 saat önce

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Beypazarı ilçesinde konser verdi.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Beypazarı ilçesinde konser verdi.

Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde 35 kişiden oluşan topluluk, İstiklal Marşı'nın kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla türkü seslendirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, konser sonunda yaptığı açıklamada, destansı türkülerin söylendiği böyle bir günü unutamayacaklarını söyledi.

Kaplan, orkestra şefi Abdullah Gurbani'ye çiçek takdim etti.

Konsere ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Ankara, Beypazarı, Güncel
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