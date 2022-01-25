Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ayaş istikametinden Beypazarı yönüne gelen Adem Küçük'ün kullandığı 06 CTP 531 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi Şehitlik Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika