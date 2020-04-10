Beypazarı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eczaneler, Devlet Hastanesi, sağlık ocakları, akaryakıt istasyonları, oteller, banka ve market şubeleriyle toplu ulaşım araçları ve duraklar başta olmak üzere dezenfekte çalışmaları periyodik olarak yapılıyor.

Belediye emniyet ve jandarma teşkilatıyla yapılan çalışmalara da destek veriyor.

İlçe merkezinin yanı sıra çevredeki 67 mahallede de çalışmalara devam ediliyor.