Ankara'nın Beypazarı içesinde, Beypazarı'nda Eğitimde Yenilik ve Kalitenin artırılması Projesi (BEYKAP) kapsamında, "Dijital Dünyada Yaşamak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Emre'nin konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye Kaymakam Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Selahaddin Sütbaş ve Rahmi Çalışkan ile kurum yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Emre, söyleşi sonunda okuyucuları için "Dijital Yazılar" kitabını da imzaladı.

Kaymakam Ayca ise bir süre önce başlatılan BEYKAP'ın, tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.