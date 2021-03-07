Beypazarı'nda "dinamik denetleme" devam ediyor - Son Dakika

Polis ve zabıta ekipleriyle ilçedeki işletmeleri denetleyen İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş , denetimlerde iş yeri sahiplerine kuralları hatırlattıklarını belirterek, sosyal mesafe kurallarının işletmelerde uygulanmasının zorunlu olduğunu belirttiklerini söyledi.

İlçe Kaymakamlığı başkanlığında 16 denetim ekibi, ilçedeki iş yeri ve toplum taşım araçlarını denetlemeye devam ediyor.

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