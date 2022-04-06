Beypazarı'nda "Diş Ünite Merkezi" açılacak - Son Dakika
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Beypazarı'nda "Diş Ünite Merkezi" açılacak

06.04.2022 16:17
Beypazarı'nda "Diş Ünite Merkezi" açılacak

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede açılacak "Diş Ünitesi Merkezi" için yer tahsisinde bulunduklarını bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede açılacak "Diş Ünitesi Merkezi" için yer tahsisinde bulunduklarını bildirdi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, Diş Ünite Servisi'ni Sağlık Bakanlığının istediği kriterlerde yaparak teslim edeceklerini söyledi.

Merkezin, Gazigündüz Alp İş Merkezi'nin 2 katında açılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Kaplan, "Belediye olarak düzenleme çalışmalarında bulunarak, binayı istenen duruma getirerek teslim edeceğiz. Bu sayede ilçemizin ihtiyacı olan merkezin daha çabuk açılmasını sağlamış olacağız." dedi.

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Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Diş Ünite Merkezi' açılacak - Son Dakika


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