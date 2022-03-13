Beypazarı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

13.03.2022 11:55
Beypazarı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, büyük usta Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten Bediz, "Yaptığımız bu yürüyüşü tamamen İstiklal Marşının şairi Mehmet Akif Ersoy'a ithaf ediyoruz." dedi.

Bediz, İlçenin Kumsüren mevkiden başlatılan yürüyüşün, Kimyon, Sopçalan Kanyonu ve Sopçalan Mahallesi de geçilerek ilçe merkezinde sonlandığını ifade ederek, yürüyüşün 10 kilometrelik güzergahta gerçekleştiğini aktardı.

YORUMLAR
500
AK Partili gençler Mehmet Akif Ersoy anısına pedal çevirdi AK Partili gençler Mehmet Akif Ersoy anısına pedal çevirdi İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Beypazarı, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda edecek!
11:41 Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü ve yaralılar var
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 12:02:27. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement