Beypazarı'nda doğa yürüyüşü grubundan hafta sonu etkinliği - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir grup doğa yürüyüşü tutkunu tarafından hafta sonunda etkinlik düzenlendi.

Ülkem Doğa Yürüyüşü Grubu üyeleri, Kozalan Mahallesi ile İnözü-Sabakoz Vadisi arasındaki 14 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.

Gruba öncülük eden Fehmi Çalışkan, yaptığı açıklamada, doğa yürüyüşleri sayesinde muhteşem güzellikleri görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Özellikle hafta sonu yürüyüşlerinin insanı dinlendirip rahatlattığını vurgulayan Çalışkan, "Doğaya sağlık için çıktım. Sağlık için yürürken bunu ekibe çevirdik ve 9 yıldır ekibimizle yürüyüşlerimizde muhteşem güzellikleri görme fırsatımız oluyor. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Grup üyelerinden Mehmet Ali Hansu ise boş zamanlarını değerlendirmek ve spor yapmak amacıyla doğa yürüyüşlerini tercih ettiğini dile getirdi.