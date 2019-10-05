Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda dolandırıcılık
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Beypazarı'nda dolandırıcılık

15 dakika önce

Beypazarı ilçesinde, bir vatandaş telefonla dolandırılarak 20 bin lirasını kaybetti.

Beypazarı'nda dolandırıcılık, System.String[]

Beypazarı ilçesinde, bir vatandaş telefonla dolandırılarak 20 bin lirasını kaybetti.

Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, Çayırhan mahallesinde yaşayan S.E'yi arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, terör örgütüyle bağlantılı olduğunun tespit edildiğini, vereceği hesaba para yatırmasını istedi.

Bunun üzerine ilçe merkezine gelerek verilen hesap numarasına para yatıran S.E, 20 lira dolandırıldı.

S.E'nin ifadesinin alınmasının ardında açıklama yapan Beypazarı Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, bu konuda halkı ve insanları çok defa uyardıklarını ve broşür dağıtımında bulunduklarını, buna rağmen insanların dolandırıcıların ağına düştüğünü söyledi.

Hiçbir devlet görevlisinin bir vatandaşından para isteyemeyeceğini ifade eden Emniyet Müdürü Yurtsever, "Devletin düzeni içinde vatandaştan para alacak, ya da tahsil edecek vergi daireleri bulunmaktadır. Bunun dışında, vatandaşlar çok duyarlı olması gerekir. Olası bir durumda, emniyet müdürlüğünden aranıyorsa, anında bu vatandaş emniyete gelsin, vatandaşı bu dolandırıcılardan kurtaralım. Uyarılarımıza ikazlarımıza rağmen, vatandaşlar dolandırıcıların ağına düşüyor." ifadesinde bulundu.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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